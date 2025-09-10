RC - Dernières infos

Grand Conseil valaisan : le Chablais au cœur de plusieurs réponses du Gouvernement cantonal

Les fermetures en avril de l’Autoroute A9 en raison d’un convoi de gens du voyage, et des écoles pour chutes de neige étaient au menu du grand conseil valaisan mercredi.

Les députés valaisans siégeaient pour le 2e jour de la session de septembre mercredi à Sion. Lors de cette matinée, ponctuée par un exercice d’évacuation des lieux, plusieurs interpellations concernant le Chablais ont reçu une réponse de la part du Conseil d’Etat. Notamment concernant le blocage par un groupe de gens du voyage de l’autoroute A9 à la hauteur de Saint-Maurice en avril dernier. En mai, des élus UDC du Bas-Valais avaient questionné le coût de l’opération policière COBRA et la responsabilité financière, tout en s’interrogeant sur d’éventuelles procédures pénales.

« Un mauvais signe envoyé par le Conseil d’Etat »

Lors de la présente session, le Gouvernement cantonal a été clair : cette intervention relève des missions ordinaires de la Police cantonale et ne fera pas l’objet d’une facturation. Aucune poursuite n’a par ailleurs été engagée. Alexandre Cipolla, de Troistorrents et signataire du texte, n’est pas du tout satisfait de cette réponse. Pour le député UDC, le Conseil d’Etat « botte en touche », en particulier sur deux points.

Une autre interpellation, portée par des députés socialistes dont le Chablaisien Clément Borgeaud, a mis en lumière les interrogations autour de la légitimité et de la proportionnalité du plan COBRA. L’engagement de 200 agents et l’arrêt complet de la circulation dans les deux sens pendant plusieurs heures ont été questionnés. L’Exécutif a rappelé que la suspension du trafic a été prononcée en raison de la présence d’enfants sur l’autre voie. Pointant un problème systémique au niveau suisse, l’élu de Monthey indique que le groupe socialiste fera plusieurs propositions à l’avenir. Dont celle d’embaucher un médiateur cantonal, « comme cela se fait déjà dans d’autres cantons ».

Enseignements retenus

Un autre point à l’ordre du jour concerne une autre fermeture totale : celle des écoles valaisannes lors des fortes chutes de neige d’avril dernier. Pour rappel lors de la session de mai, des députés de tout bord politique du district de Monthey avaient questionné cette décision radicale, tandis qu’aucun flocon de neige ne tombait dans le Chablais, rappelaient-ils.

Dans sa réponse mercredi, le Conseil d’Etat dit avoir retenu certains enseignements de cet épisode, tout en relevant le caractère exceptionnel et imprévisible des conditions météo ce jour-là. Une explication qui ne convainc que partiellement Thomas Birbaum, libéral-radical de Collombey-Muraz et l’un des signataires de l’interpellation.

Guillaume Abbey