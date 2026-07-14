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Glacier 3000 : un nouveau lac turquoise préfigure la disparition imminente du glacier du Scex Rouge

C’est la nouvelle attraction touristique de l’été dans les Alpes vaudoises. Un lac naturel d’une ampleur sans précédent s’est formé ces dernières semaines sur le glacier du Scex Rouge au-dessus des Diablerets. D’une taille de 10’000m2, l’étendue d’eau pourrait doubler à l’horizon 2040 et atteindre une profondeur de 15 mètres par endroits.

Baptisé « Le Bain du Diable » par la société Glacier 3000, clin d’œil à la Quille du Diable située à l’autre extrémité, il est alimenté par les eaux de fonte du glacier, particulièrement importantes en cette période de fortes chaleurs. La beauté du bassin turquoise situé à 3’000 mètres d’altitude préfigure une réalité plus dramatique. Depuis 2012, le glacier fond et perd rapidement du terrain. A en croire les données récoltées sur site par le glaciologue et géomorphologue de l’Institut de géographie de Berne Mauro Fischer, le Scex Rouge disparaîtra totalement d’ici 10 ans. «Eté comme hiver, nous effectuons des relevés. Le résultat est sans appel, l’évolution de la masse glaciaire et la quantité de neige est toujours négative.»

Evolution du Scex Rouge et du Col de Tsanfleuron de 2013 à 2025. Crédit : Dr Mauro Fischer, Université de Berne

Des conséquences limitées

Un recul constant, devenu particulièrement visible depuis l’apparition en 2022 du col de Tsanfleuron à la suite de la désolidarisation des deux glaciers, conséquence du réchauffement climatique. A terme, le retrait de la langue glaciaire laissera derrière lui un univers minéral, fait de roches grises et de cailloux. Si ce changement de paysage est un crève-coeur pour le spécialiste, ce dernier se veut rassurant. «De par sa petite taille, le lac du Scex Rouge ne représente aucun risque naturel et la disparition du massif en 2040 ne privera pas les Ormonans d’une source d’eau potable.» Du côté valaisan, la perte totale du glacier de Tsanfleuron à l’horizon 2070 pourrait néanmoins avoir des répercussions plus graves. «Il fournit en eau une source proche de Savièse. Celle-ci pourrait progressivement se tarir», estime le glaciologue.

Si la population vaudoise n’a rien à craindre dans l’immédiat, ce bouleversement alpin oblige chaque année Glacier 3000 à remettre à niveau ses remontées mécaniques, affectées par les mouvements du terrain. Ce défi géologique fait partie des nombreuses adaptations consenties par l’entreprise pour garantir des conditions de ski optimales. «La société utilise également déjà des bâches à la fin du printemps pour conserver la neige pour la saison prochaine» , détaille Mauro Fischer. « La surface à couvrir est cependant trop importante pour que ces protections UV dispendieuses puissent protéger l’entier du glacier et ralentir la fonte. »

« La fonte actuelle de la neige donne cette couleur turquoise typique. L’eau du lac s’assombrira au fil de la saison et de l’accumulation de sédiments. » – Dr Mauro Fischer. Crédit : Glacier 3000

«Glacier 3000 s’adonne au « dark tourism ».»

En transformant ce lac, conséquence négative du changement climatique, en attraction touristique, «Glacier 3000 s’adonne au « dark tourism »», remarque le scientifique. Pour ce dernier, l’entreprise fait face à un dilemme moral pour continuer à fonctionner économiquement. «Faire venir des touristes du monde entier pour visiter la Jungfrau, le glacier d’Aletsch ou le Scex Rouge produit beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui aggrave le recul.»

D’ici la disparition complète des deux glaciers à l’horizon 2040 et 2070, les visiteurs peuvent admirer le nouveau « Bain du Diable » durant l’été. Pour des raisons de sécurité, la baignade y est toutefois interdite.

Antoni Da Campo