Giron du Chablais 2026 : plus de 50’000 romands se donnent rendez-vous à Aigle

Pour la première fois de l’histoire du Chablais, le Giron du Centre se déroulera à Aigle.

Du 1er au 5 juillet 2026, plus de 50’000 personnes de toute la Suisse romande sont attendues pour une semaine de festivités. A l’entrée du village, les neuf jeunesses vaudoises de la région sont déjà à pied-d’œuvre pour construire les imposantes infrastructures en bois.

Pour respecter les délais, une centaine de bénévoles se relaient les soirs de semaine et les week-ends pour préparer la plus grande manifestation locale de l’année. Une organisation millimétrée qui fait appel à une dizaine de métiers différents. La manifestation, qui coûtera plus d’un million de francs, bénéficie d’une mobilisation de tous les acteurs économiques et culturels de la région. Alexandre Begon, président du Giron du Chablais.

Visibles depuis l’autoroute, les imposantes structures en bois feront jusqu’à 9 mètres de haut.

Pour cette édition, les voisins valaisans sont déjà annoncés comme les invités d’honneur. A cette occasion, le Giron du Chablais entend mettre en lumière la région et son patrimoine, bien au-delà de ses frontières. Grégory Devaud, syndic d’Aigle est fier de constater l’engagement de la jeunesse pour un tel événement.

Placé sous le thème de la mine, le Giron du Chablais 2026 s’annonce riche en joutes sportives, spectacles, gastronomie et animations pour tous les âges.

Antoni Da Campo