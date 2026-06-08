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G7 d’Évian : Air-Glaciers et l’aérodrome de Bex face aux restrictions aériennes

Le sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains en juin prochain aura des répercussion jusque dans le ciel chablaisien. Les bases d’Air Glacier de Collombey-Muraz et de Leysin vont se retrouver au cœur du périmètre de sécurité établi par les forces armées françaises.

Le sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains en juin prochain aura des répercussion jusque dans le ciel chablaisien. Les bases d’Air Glacier de Collombey-Muraz et de Leysin vont se retrouver au cœur du périmètre de sécurité établi par les forces armées françaises. Un rayon qui va de la ville tricolore jusqu’à Martigny à l’intérieur duquel des restrictions strictes seront mises en place.

Si les opérations de sauvetage ou de transfert de patient seront réalisables, les travaux de transport de matériel devront eux être soigneusement annoncé auprès d’un registre national. Les explications de Damien Fehlmann, chef des bases romandes d’Air-Glaciers…

Si Air-Glacier pourra maintenir certaines de ses activités essentielles, ce n’est pas le cas de l’aérodrome de Bex. Durant trois jours, le site chablaisien sera complètement fermé à tout départ d’aéronef, mais pas seulement. Des test seront aussi effectué la semaine qui précède le sommet, comme nous l’explique Philippe Manuel, chef de l’aérodrome de Bex…

Le ciel suisse et donc chablaisien sera scruté de près durant cette période du G7 à Évian-Les-Bains, qui, on le rappelle, se tiendra du 15 au 17 juin.

/LT