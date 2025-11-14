RC - Dernières infos

Futur en tous genres: une journée pour encourager des métiers non genrés

Ce jeudi 13 novembre s’est tenu la journée Futur en tous genres: l’objectif est d’attirer des garçons et des filles vers des métiers croisés au niveau du genre.

En clair, expliquer aux petits garçons qu’ils peuvent travailler dans les soins ou dans l’éducation ou aux filles qu’elles peuvent faire ingénieure ou pilote de formule 1. En Valais, deux options étaient proposées pour cette journée, elles sont expliquées par Katy Solioz-François, cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille :

A savoir qu’avec 88% des personnes en soins infirmiers qui sont des femmes, et qu’elles ne représentent que 8% des professionnels en développement de logiciel, il faudra encore mettre l’ouvrage sur le métier pour convaincre filles et garçons de casser les clichés.