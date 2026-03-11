RC - Dernières infos

Fusion en réflexion dans le Haut-Lac : les quatre communes lancent une nouvelle étape

Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph poursuivent leur réflexion en vue d’une éventuelle fusion. Après une première phase d’analyse, les communes entrent dans une deuxième étape qui doit préciser les contours d’une future entité commune.

Le projet de fusion entre les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph franchit une nouvelle étape. Après une première phase d’étude, les exécutifs communaux lancent désormais une deuxième phase de réflexion afin de définir plus précisément les contours d’une éventuelle commune unifiée.

Les quatre communes collaborent déjà depuis plusieurs décennies, notamment au sein de l’Association des Communes du Haut-Lac, créée en 2019. La première étape du projet a permis d’identifier un périmètre de fusion pertinent et d’analyser différents scénarios, notamment sous l’angle financier.

La nouvelle phase doit désormais préciser la gouvernance de la future commune, actualiser les analyses financières et établir une planification sur cinq ans. Les conseils municipaux se prononceront en juin 2026 sur la poursuite complète de l’étude, une fois les nouvelles données financières connues.

La population sera également associée à la réflexion à partir de l’automne 2026. L’objectif est de construire un projet de société pour une éventuelle commune fusionnée, en abordant notamment les services publics, la mobilité, l’aménagement du territoire, le tourisme ou encore la vie associative.

Si les exécutifs communaux valident la suite du processus, le rapport final pourrait être soumis au vote populaire en septembre 2027.

/comm-JGA