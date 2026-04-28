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Fully sur la piste de ses origines

Une conférence mêlant généalogie et génétique se tient vendredi soir au Relais de la Sarvaz. Organisée par l’Association Patrimoine de Fully, cette rencontre a pour objectif de mieux comprendre les racines des familles de la région.

À Fully, la quête des origines passionne. L’Association Patrimoine de Fully organise vendredi une conférence consacrée à la recherche d’un ancêtre commun aux familles locales. Une démarche qui mêle archives traditionnelles et nouvelles technologies.

« Chaque année, on propose une conférence en lien avec le patrimoine », explique Alexandre Roduit. Cette fois, le thème s’inspire notamment d’expériences menées ailleurs en Valais, avec un fort engouement du public.

Si les registres paroissiaux ont longtemps été la base du travail généalogique, la génétique permet aujourd’hui d’aller plus loin. « L’idée, c’est de confronter les deux approches et de voir si ça colle », souligne le président, qui espère aussi « apprendre des choses et avoir des surprises ».

Reste une grande question : existe-t-il un ancêtre commun aux habitants de Fully ? « On va remonter le plus loin possible », avance-t-il, évoquant des pistes allant du Val de Bagnes jusqu’au sud de l’Europe.

Au-delà de la recherche, l’événement vise aussi à mobiliser la population. « Plus il y a de personnes qui participent, plus la recherche sera complète », insiste Alexandre Roduit.

La conférence, gratuite et ouverte à tous, débute vendredi à 19h30 au Relais de la Sarvaz.

L’entretien complet avec Alexandre Roduit, Président de l’Association Patrimoin de Fully :

/LT