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Fully s’est dotée de son association oléicole

L’association oléicole de Fully a vu le jour mi-février. A son origine, deux passionnés pour qui l’olivier peut trouver sa place dans l’agriculture valaisanne. Une démarche qui veut répondre aux défis climatiques mais aussi repenser l’utilisation des terres agricoles.

La nécessité d’explorer de nouvelles voies pour valoriser le terroir local semble séduire : 60 personnes ont participé à l’assemblée constitutive et l’association compte déjà plus d’une centaine de membres. Cette association vise à promouvoir la culture des olives, afin de ne pas laisser des parcelles de vignes à l’abandon. Jacques Grange, co-président de l’association oléicole de Fully.

L’association est également à disposition pour prodiguer des conseils quant à la plantation, l’entretien et la taille des arbres.

MV