Fromage, musique et patrimoine à Morgins

La 2ème édition des Championnats du Monde de la Raclette se déroule en cette fin de semaine du vendredi au dimanche à Morgins.

Après le succès populaire de la 1ère édition les organisateurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure mais avec toujours la même envie et la même passion pour toute une région et ses produits. Pour porter encore plus cette ferveur populaire la manifestation se dote d’un hymne. Et ce n’est pas qu’un hymne qui a été composé mais deux…deux productions musicales qui viennent renforcer cette volonté de fédérer public, organisateurs et bénévoles.

Henri-Pierre Galletti, président de l’association des championnats du monde et Denis Alber, musicien, auteur, compositeur de l’hymne « Raclette, on t’aime ».

Toutes les infos: www.regiondentsdumidi.ch