Free Go, association de lutte contre le gaspillage alimentaire, va ouvrir une antenne à Vevey

L’association neuchâteloise de lutte contre le gaspillage alimentaire Free Go s’apprête à ouvrir une antenne à Vevey. Celle-ci se situera à LAFABRIK Cucheturelle.

Née en 2019 dans le canton de Neuchâtel, l’association Free Go ne cesse de s’exporter. Elle a fait son entrée dans le canton de Vaud en 2021, et va ouvrir prochainement une antenne à Vevey, dans les locaux de LAFABRIK Cucheturelle. Free Go, ce sont quatre membres du comité, appuyés par 70 bénévoles qui ont pour missions de lutter contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser la population, et supprimer les étiquettes sociales.

Nous nous sommes entretenus avec la présidente de l’association Marylin Béguin dans notre rubrique « Sous les projos.

Le site internet de l’association ici.