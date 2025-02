RC - Dernières infos

Frédéric Pilloud quitte l’ASR pour rejoindre l’Établissement Cantonal d’Assurances

Le Comité de direction de l’ASR a annoncé que Frédéric Pilloud quittera son poste de Directeur et Secrétaire du Comité de direction à compter du 1er mai 2025. Il rejoindra l’Établissement Cantonal d’Assurances (ECA) où il occupera la fonction de Directeur de la Division Défense incendie et secours. Son départ marque la fin d’une ère marquée par son leadership visionnaire et son rôle clé dans le développement de l’Association. Bernard Degex, Président du Comité, a exprimé la reconnaissance de l’ASR pour ses nombreuses contributions. En attendant son remplacement, Sébastien Piu assurera la suppléance en tant que Directeur administratif.

/Comm-JG