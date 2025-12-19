RC - Dernières infos

Frédéric Borloz, nouveau président de la CIIP

Le Conseiller d’état aiglon Frédéric Borloz est le nouveau président de la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique et Culture de Suisse Romande et du Tessin, la CIIP.

L’actuel vice-président prend ses fonctions dès ce vendredi. Pour rappel, l’institution a pour mission de coordonner et harmoniser la politique éducative et culturelle dans les cantons romands et latins. C’est notamment elle qui assure l’élaboration et la réalisation du plan d’études romand.