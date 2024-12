RC - Dernières infos

Fred Mudry à Monthey : « j’ai mis beaucoup de temps à oser aller seul sur scène »

Le comédien valaisan Fred Mudry se présente seul en scène mercredi prochain au théâtre du Crochetan à Monthey.

Intitulé « Cent titre(s) », ce spectacle intimiste et drôle met en lumière l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Une œuvre à la fois touchante et drôle qui s’est construite au fil des années pour Fred Mudry. Un comédien marqué l’année dernière par un souci de santé qui a fortement impacté sa manière de vivre et de se présenter sur scène, notamment avec ce spectacle aux saveurs particulières.

« Cent titre (s) » : c’est donc mercredi prochain le 11 décembre et c’est au théâtre du Crochetan à Monthey en compagnie de Fred Mudry.