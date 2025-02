RC - Dernières infos

Franziska Biner: candidate du Centre pour le Conseil d’État valaisan

Les Valaisannes et les Valaisans sont à nouveau appelés aux urnes le 2 mars prochain. Quelques mois après les élections communales, voici les élections cantonales, où seront renouvelées les autorités législatives et exécutives du Vieux-Pays.

Le peuple valaisan est appelé aux urnes le 2 mars prochain afin d’élire les membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil. Concernant l’exécutif, 6 candidats se présentent pour les 5 sièges qui composent le Conseil d’Etat à savoir Franziska Biner et Christophe Darbellay pour Le Centre, Franz Ruppen pour l’UDC, Mathias Reynard pour le PS, Stéphane Ganzer pour le PLR et Emmanuel Revaz pour Les Verts. Aujourd’hui nous allons nous intéresser à l’une des candidatures du Centre avec Franziska Biner. La candidate haut-valaisanne est sur le même ticket que Christophe Darbellay, moins connue dans le centre et le Bas-Valais, elle n’est néanmoins pas novice en politique.

Notez encore que vous pouvez retrouver tous les portraits des candidats sur notre site internet.