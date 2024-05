RC - Dernières infos

Frank Berrut, directeur : « En 50 ans, 3’500 élèves sont passés par le CO de Troistorrents »

Le Cycle d’orientation de Troistorrents a 50 ans, et il les fête ce week-end. Ouvert en 1974, dans le sillage d’autres établissements secondaires valaisans, l’école accueille plus de 200 élèves aujourd’hui et 25 enseignants.

La fête débute ce vendredi soir à 20 heures avec le bal « C’est O en couleurs ! » et se terminera samedi avec des ateliers prévus dans les salles du bâtiment scolaire, de 9 heures à 17 heures.

A l’occasion de ce jubilé, Guillaume Abbey a interviewé le directeur du Cycle d’orientation de Troistorrents Frank Berrut.