Fouilles archéologiques exceptionnelles : nos ancêtres les Romains étaient aussi bien implantés à Bex

Des vestiges romains d’importance historique ont été découverts cet été sur le site du futur EMS de Bex.

Sur plus de 5000 m², les archéologues mandatés par le canton ont sorti de terre des habitations et entrepôts de grande taille datant de 300 à 500 apr. J.-C. La fonction du site n’est pas encore connue, mais de nombreux artefacts antiques tels que des céramiques et des pièces de verreries ont été retrouvés au milieu des ruines enfouies. Plus de 2,5 millions de francs ont été engagés pour ces fouilles par l’État de Vaud, dont près de la moitié à charge de la commune de Bex.

Approuvée mercredi au conseil communal, cette somme sera entièrement remboursée par la Fondation EMS Chablais. Malgré le retard initial lié aux excavations archéologiques, les travaux du futur établissement ont désormais commencé. Circé Fuchs, archéologue bellerine et députée au Grand Conseil vaudois.

Par ailleurs, la conseillère communale Circé Fuchs plaide pour que des visites culturelles soient organisées à l’issue des fouilles.

Retardés d’une année, les travaux du nouvel EMS « Grande Fontaine » à Bex devraient débuter en 2026 pour une ouverture en 2028. Le complexe à 62 millions de francs comprendra 130 places pour résidents.

