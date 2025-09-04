RC - Dernières infos

Forum Économique du Chablais : une réédition tournée vers le futur

Pour son retour à Monthey, le Forum Economique du Chablais s’est déroulé mercredi à guichet fermé à la patinoire du Verney.

Plus de 350 participants issus du monde politique et économique ont assisté aux tables rondes dédiées à l’entrepreneuriat, à l’innovation et au sport. Les organisateurs saluent l’accueil chaleureux réservé par le public au retour de l’événement, après plus de dix ans d’absence.

Durant un après-midi, chefs d’entreprise, conseillers d’État et fondateurs de start-up des deux côtés du Rhône ont échangé ensemble pour faire émerger des perspectives économiques dans le Chablais. Rassembler les autorités et le tissu économique est une combinaison gagnante pour un futur prospère selon Yvan Vouillamoz, membre du comité d’organisation.

Les organisateurs du Forum Économique du Chablais annoncent d’ores et déjà se pencher sur une manifestation pour 2026 et 2027.

ADC