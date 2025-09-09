RC - Dernières infos

Forum Economique du Chablais : le futur de la mobilité durable pourrait se jouer sur le Léman

Tous les regards étaient tournés vers la startup Mobyfly mercredi dernier lors du Forum Economique du Chablais.

L’entreprise active au Bouveret a impressionné avec sa technologie de bateaux électriques qui semblent planer sur l’eau du Lac Léman. Son système d’ailes sous-marines est une petite révolution dans le monde nautique car elle permet aux navires d’économiser jusqu’à 70% d’énergie lors des déplacements.

Malgré une conjoncture défavorable, la jeune pousse Mobyfly vient de lever 10 millions de francs et ambitionne de décarboner la flotte maritime mondiale, responsable d’une importante partie des émissions de CO2 globaux. En marge du Forum Economique du Chablais, le co-fondateur de Mobyfly Thomas Putallaz revient avec nous sur cette ingénieuse innovation qui permettrait de développer un réseau de transport lémanique durable.

La startup chablaisienne Mobyfly, qui développe tous ses composants au Bouveret, vient de décrocher le 76ème rang sur 100 des startups les plus prometteuses de Suisse. Elle ambitionne d’équiper le premier bateau électrique avec sa technologie d’ailettes en 2026.