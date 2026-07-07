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Fortes chaleurs : Vaud réactive son plan canicule jusqu’à lundi prochain

Le canton de Vaud a réactivé mardi son plan canicule. En cause, une nouvelle vague de fortes chaleurs annoncée par MétéoSuisse jusqu’à lundi au moins présentant un danger marqué. Les températures maximales pourraient atteindre 34 à 35 degrés.

Cette nouvelle vague survient une semaine seulement après la fin de l’épisode précédent qui a entraîné une surcharge temporaire du système de soins et en particulier des urgences. Du 18 au 30 juin, la Suisse a connu des chaleurs exceptionnelles, avec un niveau de danger fort.

Le Département vaudois de la santé et de l’action sociale souligne que les personnes vulnérables, déjà potentiellement affaiblies par l’épisode précédent, nécessitent une attention particulière. Les professionnels de santé recommandent à chacun de redoubler d’efforts pour se protéger de la chaleur, bien s’hydrater et faire preuve de solidarité envers ses proches et son voisinage.

Avec l’activation du plan canicule, les communes et les institutions concernées déploient des mesures spécifiques, dont le repérage et l’accompagnement des personnes à risque, l’installation d’aménagements de rafraîchissement ou d’ombrages temporaires. Les cantons rappellent d’un coup de chaleur est une urgence vitale.

ATS/ADC