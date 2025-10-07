RC - Dernières infos

Foire du Valais : L’Espace Tribu fête une double décennie d’existence

L’Espace Tribu de la Foire du Valais a soufflé ses 20 bougies la semaine passée. Pour l’occasion, tous les artistes qui ont joué sur cette scène depuis 2005 ont été convié pour une jam session légendaire.

Au fil du temps, la Foire du Valais a développé une offre de concerts, qui n’était pas forcément sa thématique principale. Elle l’a fait dans un premier temps, au travers de l’Espace Tribu, qui a soufflé ses 20 bougies cette années. Scène découverte, arts de rue ou encore artistes locaux confirmés, cet espace, géré par l’épicentre de Martigny, a beaucoup évolué en deux décennies, tout en gardant son ADN, à savoir la culture, la bienveillance et l’inclusivité.

Pour l’occasion, tous les artistes que se sont produits depuis la création de cette scène ont été conviés mercredi soir pour une jam session légendaire. Quelques heures avant que les projecteurs s’allument, nous avons tendu le micro à Bastien Rey, Animateur socio-culturel, en charge de l’espace tribu. Il est revenu sur ce que représente à ses yeux ce lieu emblématique de la Foire du Valais.

/LT