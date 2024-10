RC - Dernières infos

Foire du Valais 2024: un succès confirmé avec plus de 240’000 visiteurs

La 64ième Foire du Valais a réuni plus de 240’000 visiteurs au CERM de Martigny. Durant dix jours, l’événement a proposé un programme varié alliant exposition, animations et rencontres autour des traditions et nouveautés.

La Foire du Valais s’est une fois de plus affirmée comme un rendez-vous incontournable en Valais. Avec son mélange habituel de traditions, d’innovations et de rencontres conviviales, cette 64ième édition, qui s’est achevée dimanche, a attiré plus de 240’000 visiteurs au CERM de Martigny. Durant 10 jours, les intéressés ont pu profiter d’une large programmation, mêlant conférences, dégustations, animations et concerts. À quelques heures de la clôture de l’événement, le président nous a livré son état d’esprit. Vincent Claivaz:

L’édition 2025 de la Foire du Valais est déjà sur les rails, mais en attendant, une surprise pourrait bien se profiler à l’horizon : la Foire pourrait prochainement faire son apparition à Monthey avec un char, lors du cortège du carnaval chablaisien:

La prochaine édition de la Foire du Valais est déjà agendée: elle se déroulera du 26 septembre au 5 octobre 2025.

Julie Gay