RC - Dernières infos

FOCUS: être Suisse, c’est quoi?

Pour vous, c’est quoi « être Suisse » ? Cette question était la thématique de notre émission FOCUS de mercredi, au lendemain de la fête nationale, en compagnie de l’ancien athlète bellerin Jovian Hediger et de l’historien Olivier Meuwly.

On dit qu’elle est la plus vieille démocratie du monde. On la jalouse également pour sa place financière majeure : la Suisse était au cœur de notre émission FOCUS ce mercredi. Un pays riche en histoire, où le patriotisme y occupe une place essentielle dans la construction de son identité nationale. Quels sont les symboles emblématiques qui renvoient au patriotisme ? Comment ont-ils été construits ? Qu’est-ce que signifie réellement être patriote en 2023 ? Au lendemain du 732ième anniversaire de la Suisse, plongeons au cœur de l’identité nationale helvétique, de ses valeurs et ses traditions.

Pour en parler, deux invités: l’ancien fondeur professionnel Jovian Hediger, qui a représenté la Suisse durant quatorze ans, participant à trois Jeux Olympiques et l’historien Olivier Meuwly, spécialiste de la question de l’identité helvétique.

FOCUS 1e partie:

FOCUS 2e partie:

Portrait de Jovian Hediger:

Prochain rendez-vous pour FOCUS : mercredi, en direct du Musée suisse de l’appareil photographique