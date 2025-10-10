RC - Dernières infos

Fiscalité communale: Noville, Ollon et Yvorne maintiennent le cap

Les Conseils communaux d’Ollon, de Noville et d’Yvorne ont arrêté jeudi soir leurs taux d’imposition pour l’an prochain. Les trois communes maintiennent une ligne stable pour 2026.

Les séances de conseils communaux se sont succédé jeudi soir dans le Chablais vaudois, avec un point commun à l’ordre du jour : la fiscalité communale pour 2026.

À Noville, le Conseil communal a adopté à l’unanimité l’arrêté d’imposition, fixant le taux à 75 % de l’impôt cantonal de base. Le préavis de la Municipalité proposait de le porter à 78,5 %, les élus ont choisi cependant de maintenir la stabilité fiscale. À Ollon, les élus ont arrêté le taux communal à 68 % pour les trois chiffres de l’arrêté d’imposition, tout en reconduisant les autres articles sans modification.

Enfin, à Yvorne, la Municipalité a choisi de maintenir le taux actuel de 71,5 %. Selon elle, ce niveau permet de couvrir les charges courantes et d’assurer une marge d’autofinancement suffisante pour les investissements. La décision est toutefois limitée à l’exercice 2026, afin de laisser le futur Conseil communal, qui entrera en fonction pour la législature 2026–2031, rediscuter de la suite.

/JGA