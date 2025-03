RC - Dernières infos

Finhaut: un guide et une campagne pour améliorer la gestion de l’eau du village

Finhaut veut améliorer la gestion de son eau, mais aussi sensibiliser ses habitants. Une campagne a été lancée en début d’année, avec un guide et des autocollants imaginés par les enfants du village.

Améliorer la gestion de l’eau et sensibiliser les habitants : c’est l’objectif d’une campagne lancée par la commune de Finhaut. Un guide et des autocollants avec des slogans dessinés et imaginés par les écoliers du village ont été créés. Une campagne qui émane d’un constat. Andrea Ridolfi, président de Finhaut.

Si la consommation de l’eau au sein du village est très élevée, presque « 10x plus que la moyenne suisse » d’après Andrea Ridolfi, il est nécessaire de sensibiliser la population, car cette ressource n’est pas infinie.

L’été passé, les élèves de la commune ont pris part à des ateliers autour de l’eau, et ont participé à la création de cette campagne.

Le guide et les autocollants sont d’ores et déjà disponibles pour les habitants de Finhaut.

A noter encore que la commune avait reçu en 2023 le coup de coeur du Prix Alpiq pour ce projet.