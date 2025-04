RC - Dernières infos

Finhaut et Trient à la recherche d’un chef d’Etat-Major

Les communes de Finhaut et Trient sont à la recherche d’un chef d’état-major et de son suppléant. Ces postes, sur base de volontariat et vacants depuis 4 ans, sont pourtant une obligation cantonale.

Une annonce a été faite par les deux conseillers communaux en charge des dangers naturels, Romain Fournier pour Finhaut et Julien Gay-Crosier pour Trient afin de pallier ce manque. Le chef d’Etat Major et son suppléant doivent s’occuper de la gestion des crises, mais également préparer les différents lieux d’hébergements et mettre à jour les cartes des dangers afin d’anticiper les éventuelles catastrophes, comme l’explique Julien Gay-Crosier, conseiller communal de Trient.

Et dans la Vallée du Trient, les risques sont multiples. On retrouve Julien Gay-Crosier.

Le délai courrait jusqu’à la semaine dernière et, à ce jour, une seule postulation a été déposée.