RC - Dernières infos

Finances de Saint-Gingolph : des corrections sont en cours après des années de négligence

Saint-Gingolph va recouvrir les 1.5 millions de francs manquant dans ses comptes d’ici l’année prochaine.

La nouvelle municipalité collabore depuis janvier avec une fiduciaire spécialisée pour récupérer les millions d’impôts non encaissés depuis 2016 et mettre de l’ordre dans la comptabilité. Pour rappel, des années de négligences administratives avaient fini par entrainer un grave manque à gagner pour cette commune d’un peu plus de 1000 habitants.

Grâce à l’encadrement du canton du Valais et le recrutement d’un comptable à l’interne, le président de Saint-Gingolph Gérald Derivaz travaille à la mise en place de garde-fous pour éviter de futurs déboires financiers. Selon l’élu, la remise à niveau des comptes est sur de bons rails.

Saint-Gingolph a jusqu’à fin mai pour remettre aux normes son système de contrôle comptable interne. A cette date, l’inspection des finances valaisanne effectuera un contrôle du respect des bonnes pratiques financières par la commune.