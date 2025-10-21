RC - Dernières infos

Fin prématurée de la saison pour VerticAlp Emosson

La météo met un terme anticipé à la saison touristique d’Emosson. En raison du risque d’avalanches et de la fermeture de la route Finhaut–Emosson dès mercredi, les funiculaires et le petit train de VerticAlp cessent leur activité dès ce mardi 21 octobre à 16h.

Le Canton a annoncé la fermeture définitive de la route reliant Finhaut à Emosson en raison de conditions météorologiques défavorables et du danger d’avalanches. Sans accès routier, l’exploitation des installations de VerticAlp Emosson devient impossible.

Prévue initialement jusqu’au dimanche 26 octobre, la saison d’été-automne s’achève donc avec cinq jours d’avance. La télécabine des Marécottes reste toutefois ouverte, sous réserve des conditions du jour. Les visiteurs sont invités à consulter le site verticalp-lesmarecottes.ch

