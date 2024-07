RC - Dernières infos

Fin de l’alerte en Valais

Le canton du Valais lève l’alerte concernant le Rhône.

Le niveau des cours d’eau latéraux et du Rhône se stabilise et la décrue a débuté. Les prévisions météorologiques pour les prochains jours sont favorables. L’Organe cantonal de conduite a donc décidé de lever l’alerte pour les cours d’eau latéraux et le Rhône. Aucun dégât important n’a été constaté à la suite des précipitations tombées depuis samedi. Cependant, les crues successives de ces dernières semaines ont fragilisé les bords des cours d’eau latéraux et les digues du Rhône. C’est pourquoi l’OCC recommande de rester prudent ces prochains jours et d’éviter de s’approcher du lit des cours d’eau. Les sols étant toujours gorgés d’eau, des laves torrentielles et des glissements de terrains ponctuels peuvent également survenir.