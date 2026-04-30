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Feu vert pour le turbinage de la Haute-Vièze à Champéry

Le projet de turbinage de la Haute-Vièze à Champéry peut enfin démarrer. Le Tribunal fédéral a donné son feu vert en faisant primer l’intérêt énergétique sur les recours environnementaux.

Le chantier du projet de turbinage de la Haute-Vièze à Champéry peut démarrer cette année.

La commune avait obtenu la concession en 2021, mais avait été bloquée depuis par des recours du WWF Suisse et du WWF Valais. Le Tribunal fédéral a tranché : l’intérêt public lié à la production d’électricité l’emporte sur les atteintes à la nature. Le projet – qui devrait être achevé en 2028 – permettra de produire 8,1 gigawattheures, soit l’équivalent de la consommation d’environ 2’400 ménages. Jacques Berra, président de Champéry :

Le thermoréseau de Champéry verra son destin tranché à la fin de cette année. La Municipalité décidera si elle ira plus loin dans le projet ou si elle y met fin.