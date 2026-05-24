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Fête de la Nature: les Follatères dévoilent leurs richesses naturelles au public

Entre vignes, forêts et espèces rares, les Follatères ont dévoilé dimanche leurs richesses naturelles au public. À Fully, plusieurs dizaines de visiteurs ont pris part à cette journée de découverte organisée dans le cadre de la Fête de la Nature.

Observer des insectes, découvrir des plantes rares ou comprendre l’équilibre entre nature et activités humaines : les visiteurs étaient invités dimanche à explorer les Follatères sous toutes leurs facettes. Organisée à Fully dans le cadre de la Fête de la Nature, cette journée immersive a mis en lumière l’un des sites naturels les plus emblématiques du Valais.

Répartis sur six postes thématiques, des spécialistes ont présenté au public la richesse de la flore, de la forêt, des milieux humides ou encore du vignoble local. Les précisions d’Alexandre Aubry, collaborateur scientifique au service de la protection de la nature du canton du Valais :

Cette journée marquait également les 30 ans de la Commission des Follatères, engagée dans la préservation de ce paysage emblématique du Valais. Un paysage reconnu depuis plus d’un siècle pour son intérêt scientifique. Alexandre Aubry :

Retrouvez prochainement notre reportage au coeur de cette journée.

/JGA