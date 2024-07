RC - Dernières infos

Festivités du 1er août: les feux d’artifice et Massongex, c’est terminé

Les festivités du 1er août se rapprochent à grands pas. Si la majorité des localités chablaisiennes tireront des feux d’artifice pour la fête nationale, certaines communes ont fait le choix de supprimer l’animation pyrotechnique traditionnelle. Exemple à Massongex.

Les traditionnels feux d’artifice du 1ᵉʳ août ne font plus l’unanimité. Alors que la fête nationale se rapproche, plusieurs communes chablaisiennes ont décidé de s’en passer. C’est le cas à Massongex. Si l’aspect environnemental et la cause animale ne sont pas étrangers à ce choix, ce sont surtout les incertitudes météorologiques qui ont eu raison des feux d’artifices. Bien que programmés lors des trois dernières années, les fusées et autres pétards n’ont pas pu être utilisés en raison d’un risque marqué d’incendie. Une perte financière sèche pour la commune, qui ne souhaite plus revivre pareille situation.

Pour Jennifer Cettou, conseillère communale, chargée de la culture et des manifestations, Massongex et les feux d’artifice, c’est terminé.

Une décision prise malgré un récent sondage publié la semaine passée en Suisse. Sondage qui indiquait que deux Suisses sur trois souhaitent conserver les feux d’artifice le soir du 1er août. La réaction de Jennifer Cettou.

Pour l’heure, pas d’alternative n’est au programme. Si les spectacles de drone ont été envisagés, le budget requis, largement supérieur aux feux d’artifice, a mis un frein à la commune de Massongex.

Ludovic Turin