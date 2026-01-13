RC - Dernières infos

Festival International de Ballons de Château d’Oex: les drones ne voleront pas au dessus des montgolfières cette année

Les drones seront interdits de vol lors de la prochaine édition du Festival International des Ballons de Château d’Oex. Et attention aux sanctions en cas de trépassement de cet arrêté cantonal.

La décision a été annoncée par un arrêté du Conseil d’Etat vaudois. Les raisons de cette interdiction, expliquées par Olivia Cutruzzolà, responsable de la communication et de la prévention au sein de la police Cantonale Vaudoise.

Une interdiction qui ne vient pas uniquement des autorités. On retrouve Olivia Cutruzzolà.

Elle s’inscrit dans un contexte de législation cantonale et fédérale, mais pas seulement.

Quiconque ne respecte pas cette règlementation, ou outrepasse les autorisations devra s’attendre à des sanctions, comme l’explique la responsable de la communication et de la prévention au sein de la police Cantonale Vaudoise.

Pour rappel, la manifestation se déroulera du 24 janvier au 1er février prochain, dans le Pays d’Enhaut.