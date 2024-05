RC - Dernières infos

Festival de Cannes: la Valais Film Commission met en lumière le potentiel cinématographique du canton

La Valais Film Commission est de retour du Festival de Cannes, où elle a soutenu « Sauvages » de Claude Barras. L’occasion également pour la structure d’attirer des producteurs internationaux vers le canton.

La Valais Film Commission est de retour du Festival de Cannes. La structure, chargée de promouvoir le canton comme lieu de tournage pour des films et séries, s’est rendue pour la deuxième année consécutive sur la Croisette. Objectif : attirer de nouveaux producteurs internationaux vers le canton du Valais, en plus de soutenir le film d’animation de Claude Barras, Sauvages, sélectionné dans la catégorie « jeune public ». C’est ainsi que Tristan Albrecht a participé, du 16 au 21 mai, à diverses réunions et rencontres au cœur du festival. Après cette phase de réseautage dans la capitale du cinéma, le retour en Valais ne marque pas la fin de son travail. Tristan Albrecht, film commissioner :

Servir à la communauté locale, sans pour autant basculer dans un excès d’intérêt pour une région :

Retrouvez l’entretien de notre émission quotidienne 17h mag avec Tristan Albrecht :