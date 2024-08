RC - Dernières infos

Festival celtique de Corbeyrier : une institution chablaisienne en danger

L’incontournable festival « robaleux » du début d’été est en péril financier. Le comité d’organisation lance un appel aux dons et annonce d’autres actions à venir pour stabiliser la situation.

Le festival celtique de Corbeyrier, organisé chaque deux ans depuis 1997, est un mastodonte culturel du calendrier chablaisien. En 24 ans, il a fait monter plusieurs dizaines de milliers de férus de musique, et de culture celtique sur les hauts d’Yvorne, et a programmé des centaines de musiciens, du petit groupe local aux notoriétés du genre. Les 28 et 29 juin derniers pour sa 14e édition, onze concerts étaient répartis en deux jours de fête, sur les scènes « Braz » et « la Tanière ».

Le samedi 29 juin, les responsables ont dû faire face aux aléas de la météo et à la décision de l’Etat de Vaud d’annuler sur-le-champ toutes les manifestations se déroulant sur son territoire. Fanzones comprises en plein championnat d’Europe de Football. Le couperet est tombé sur le festival celtique de Corbeyrier en début d’après-midi, deuxième journée de festivités.

A la suite de l’irrévocable annonce, le comité a pris ses responsabilités en stoppant, et démontant tout en moins de deux heures. A commencer par les infrastructures à risque en cas de tempête. Amputée de son deuxième jour, l’organisation a tout de suite compris que cet arrêt total se répercuterait dans les caisses. « Je n’ai pas encore le détail, mais la perte s’élève à plusieurs milliers de francs. 30’000, peut-être 40’000 francs » estime la présidente du festival Sandrine Chalet. « Alors que le budget de cette édition était d’environ 150’000 francs », complète notre interlocutrice.

Au lendemain de la terrible nouvelle, un élan de soutien a parcouru Corbeyrier, et s’est propagé à la communauté entière. Réseaux sociaux compris. Les organisateurs souhaitent capitaliser sur ce soutien moral en lançant un appel aux dons. Sandrine Chalet.

La semaine dernière, le comité d’organisation a lancé cet appel à la générosité. Il a également informé sur sa volonté de mettre sur pied des évènements plus « festifs » d’ici à juin 2025. Pour le festival Robaleux, l’annulation de la moitié de sa programmation 2024, engendrant ce déficit fortuit, met en péril la tenue d’une éventuelle prochaine édition. Sandrine Chalet.

Guillaume Abbey.