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Festival BD au Château: une première pour une infirmière du Chablais

Le Festival BD au Château se déroulera ce week-end à Aigle.

Pour cette 7èmeédition la manifestation accueillera comme invité d’honneur le dessinateur Fenech, à qui l’on doit la bande dessinée « Mes cop’s ». Expositions et séances de dédicace permettront au public de se plonger corps et âmes dans l’univers de la BD. Ce sera également l’occasion de découvrir des artistes émergents à l’image de Kris Le Coq qui vient de sortir sa première illustration jeunesse. Un moment qui risque de marquer cette néophyte pour qui le dessin représente bien plus qu’une passion.

www.bdauchateau.ch

13 mars 2026

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