RC - Dernières infos

Festival à Vérossaz: sans les Cettou, il n’y aurait pas de « COA »

Le festival C’est un Open Air – le COA (que l’on prononce « quoi ») revient ce samedi soir, dès 16h30 à Vérossaz. Récit tout sauf banal d’une simple grillade entre amis avec concerts, qui s’est muée en festival.

En 2018 Romain Cettou est à l’initiative, avec sa femme Mélanie, du « COA » Festival. L’acronyme de l’époque signifiait le Cettou Open Air. La manifestation, à laquelle il fallait se présenter avec une invitation, se tenait dans leur jardin à l’arrière de leur maison à Vérossaz.

Pour la troisième édition en 2022, le COA est à l’étroit sur la terrasse du couple. Le festival se déplace alors au couvert de Vérossaz, et sa fréquentation continue de s’accroître. « D’une trentaine de spectateurs au départ à plus de 100 lors du 3e opus, notre terrasse et nos toilettes ne tenaient plus », avoue, le sourire aux lèvres, Romain Cettou, co-fondateur du Cettou Open Air festival.

Si les invitations privées se stoppent en 2024, pour ouvrir le raout « véroffiard » au plus grand nombre — près de 300 personnes sont attendues —, le COA abandonne également son appellation d’origine : le Cettou Open Air devient le C’est un Open Air festival. « Les deux premières éditions étaient chez nous, les deux suivantes au couvert de Vérossaz. Ce nom ne faisait plus sens et mes amis me traitaient de mégalos », explique le président du comité d’organisation Romain Cettou parti en éclats de rire.

Ecoutez l’interview du co-fondateur qui refait l’Histoire du COA – C’est un Open Air festival avec Guillaume Abbey.

Comme tout open air qui se respecte, le C’est un Open Air de Vérossaz est tributaire de la météo. Cette 5e édition n’y échappe pas, et le temps a eu raison de l’habituelle organisation au couvert.

Qu’importe, le COA, qui met en avant les groupes de la région, aura quand même lieu, au sec, sous le toit de la salle de gym, à l’intérieur de laquelle ont été aménagés deux scènes, un bar et des tables hautes.

Au programme vous retrouverez entre autres les groupes montheysans Brainless et Jane Barnell. Et des formations de Vérossaz comme Les Stylos Rouges composés des enfants du village, Nath & CO ou encore *Insert Band Name Here*.

Guillaume Abbey