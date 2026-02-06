RC - Dernières infos

Fest’Hiver aux Mosses : La montagne en hiver, autrement

Fest’Hiver va s’installer aux Mosses samedi et dimanche avec une promesse : faire découvrir la montagne en hiver autrement que par le ski. Un nouveau festival, porté par les accompagnateurs et accompagnatrices en montagne, qui se veut familial, accessible et engagé.

Balades accompagnées, ateliers ludiques, conférences, expositions, animations pour enfants : Fest’Hiver entend montrer que la montagne hivernale ne se résume pas aux pistes. Pensé pour tous les publics, le festival mise sur la découverte, la pédagogie et le respect de la nature, dans un esprit convivial et familial. La majorité des activités proposées seront gratuites, les sorties encadrées restant, elles, accessibles grâce à des tarifs réduits et au Yetipass.

Laurent Kern, membre du comité d’organisation, revient sur la naissance de ce projet.

Dans un contexte de changement climatique, Fest’Hiver propose aussi une alternative au tout-ski, moins dépendante de l’enneigement, particulièrement adaptée aux régions de moyenne altitude. Encadrées par des professionnels formés, les activités mettent l’accent sur la sécurité, la lecture du terrain et la compréhension des écosystèmes hivernaux.

Une notion d’éco-responsabilité à laquelle tient le comité d’organisation, comme nous l’explique Laurent Kern.

Fest’Hiver se déroulera donc samedi et dimanche à l’Espace nordique des Mosses. Infos et inscriptions sur festhiver.ch.

/LT