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Fermeture de la déchèterie de Monthey durant trois jours

La déchèterie de Monthey sera exceptionnellement fermée durant trois jours, du 22 au 24 juin 2026, sous réserve des conditions météorologiques, afin d’effectuer des travaux d’étanchéité.

En cas de météo défavorable, la fermeture sera reportée à la semaine suivante, soit du 29 juin au 1er juillet 2026.

Les usagers souhaitant déposer leurs déchets (pet, alu, verre) durant cette courte période sont invités à se rendre aux écopoints disponibles.