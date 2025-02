RC - Dernières infos

Faire (re)connaître l’endométriose, telle est la mission de l’association valaisanne « Les Petits Rubans »

Le mois de mars est synonyme de prévention de l’endométriose. L’association valaisanne « Les Petits Rubans », créée il y a 3 ans, continue sa mission de sensibiliser la population à cette maladie exclusivement féminine.

A l’image d’octobre rose pour le cancer du sein, l’endométriose a aussi son mois de sensibilisation. Depuis 3 ans, l’association valaisanne « Les Petits Rubans » se mobilise pour faire de l’information et de la prévention auprès de la population sur cette maladie exclusivement féminine. La parole se libère désormais sur l’endométriose et surtout auprès des femmes qui en souffrent. Mais pas seulement, les autorités suisses commencent également à mesurer l’étendue de cette maladie. Sandrine-Marie Thurre-Métrailler, présidente de l’association « Les Petits Rubans ».

La mission de l’association n’a pas changé, elle consiste toujours à sensibiliser et présenter la maladie à la population, mais elle ne se limite désormais plus à cela. On retrouve Sandrine-Marie Thurre-Métrailler.

Et lors de ce mois de mars consacré à la prévention de l’endométriose, de nombreux événements sont organisés par l’association. Et ça commence dans deux hôpitaux. Sandrine-Marie Thurre-Métrailler.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l’association.

Léa Jornod