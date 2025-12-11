RC - Dernières infos

Face aux fermetures, Bex mise sur des bons d’achat pour relancer ses commerces

La commune de Bex va proposer dès mars 2026 des bons d’achat locaux pour soutenir ses commerçants, en réaction notamment à la fermeture en l’espace d’un mois de la boulangerie et de la boucherie du village.

Plébiscité mercredi par le conseil communal, ce système solidaire d’urgence permettra à tous les Bellerins, mais aussi au reste des Chablaisiens, de faire leurs emplettes à moindre coût auprès des commerces, artisans ou encore restaurants de la Cité du Sel.

A l’image d’une initiative similaire menée avec succès à Aigle depuis 2021, la Municipalité investira 100’000 francs sur une année pour émettre des bons d’achat d’une valeur de 50 francs, vendus avec une réduction de 20% sur une future plateforme en ligne ou au guichet communal. Alberto Cherubini, syndic de Bex.

Avec ce projet, Alberto Cherubini veut envoyer un fort signal de soutien aux entreprises du coin.

Au nom des Verts, la conseillère communale Gaëlle Valterio salue la démarche mais regrette l’absence de réductions plus conséquentes pour les personnes défavorisées, à l’image de ce qui se fait à Châtel-Saint-Denis. Alberto Cherubini justifie un modèle aux objectifs différents.

Grâce à la subvention de la commune de Bex en faveur des 10’000 bons d’achat d’une valeur de 50 francs, l’action solidaire permettra d’injecter près d’un demi-million au sein de l’économie locale. Par la voix de son président Emmanuel Capancioni, la SIC, la Société Industrielle et Commerciale de Bex, salue une prise de décisions rapide de la Municipalité qui offrira un bol d’air frais aux commerçants de la région.

Antoni Da Campo