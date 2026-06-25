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Face au risque de sécheresse dans le Chablais, le Valais veut muscler sa stratégie eau

Alors qu’une vague de chaleur s’abat depuis deux semaines sur la Suisse et menace le Chablais de sécheresse avec des températures atteignant les 35°C, le Valais veut renforcer sa stratégie eau datant de 2014.

Afin de garantir la disponibilité de l’or bleu au cours des quinze prochaines années, le canton ambitionne de créer des lacs de rétention en montagne pour anticiper l’épuisement croissant des sources en période estivale. Laurent Horvath, délégué valaisan aux questions relatives à l’eau prévient : «La hausse du mercure continuera ces prochaines années avec des étés toujours plus chauds, des précipitations toujours plus rares et une fonte des névés de plus en plus précoce.»

Ces retenues hydriques, alimentées par la fonte des neiges de printemps, seront multi-usages. «Elles fourniront les alpages en eau potable, assureront l’irrigation des cultures, maintiendront un débit suffisant en cas d’incendie de forêt et répondront aux besoins de l’industrie hydroélectrique» , détaille le géo-économiste montheysan.

Le Valais souhaite également améliorer les échanges en eau entre les communes, à l’image de la desserte entre Bex-Monthey, afin de prévenir les restrictions à la consommation qui pourraient être décidées par certaines communes ces prochaines semaines. «Des discussions sont également en cours entre les communes de la Vallée pour mutualiser les ressources en eau, car Troistorrents connaît parfois des niveaux inférieurs aux seuils optimaux alors que Val-d’Illiez dispose de sources en suffisance.» Dans le même esprit d’optimisation des flux, la « Futurostep » de Monthey, une station d’épuration supervisée par CIMO raccordant dix communes, verra le jour d’ici 2036.

Dans la Vallée d’Illiez, une étude cantonale est en cours pour mesurer la quantité d’eau consommée par le bétail en estivage. Ces statistiques permettront de mieux cibler la construction de retenues hydriques supplémentaires afin de garantir la production de lait et de fromage à long terme.

Crédit : Ferme de la Crettaz à Val-d’Illiez – Région Dents du Midi

D’ici la publication des résultats, Laurent Horvath prévient : «Un climat orageux va s’installer ces prochains jours, augmentant le risque d’inondation dans la région. Il fera moins chaud mais l’air sera plus lourd à cause du fort taux d’humidité.»

Antoni Da Campo