RC - Dernières infos

Face au pain à 99 centimes, les artisans vaudois plaident pour une consommation responsable

Face à la baisse mi-octobre des prix du pain, l’Association des Artisans Boulangers, Pâtissiers et Confiseurs Vaudois veut sensibiliser sa clientèle à la réalité du métier.

Avec son action contre le pain à 99 centimes, la faîtière maintient ses tarifs et justifie les prix plus élevés des boulangeries de proximité. Elle rappelle que le coût du pain artisanal est défini par le savoir-faire, l’engagement social et les charges assumées par les professionnels, contrairement aux grandes-surfaces qui vendent à perte.

Laurent Dubois, artisans boulanger à Leysin et responsable régional pour la faîtière vaudoise invite la population à soutenir les magasins de quartier qui défendent l’économie locale et les emplois de proximité.

Grâce aux économies d’échelles, les grandes surfaces affichent des prix d’appel très bas que les petits producteurs ne pourront jamais proposer. Laurent Dubois.

La baisse du prix du pain en grande surface n’est pas nouvelle et dure depuis des années selon Laurent Dubois. Le boulanger de Leysin explique cette récente dévaluation choc à 99ct comme une réponse des supermarchés à la réduction des dépenses des ménages.

Antoni Da Campo