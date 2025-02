RC - Dernières infos

Face à la pénurie de logements, Château-d’Oex passe à l’action

Château-d’Oex veut construire de nouveaux appartements pour lutter contre la pénurie de logements qui frappe le Pays-d’Enhaut.

Le conseil communal a approuvé la semaine dernière le rachat pour 190’000 francs d’un terrain à bâtir. Voisin de la dernière parcelle communale constructible dite du « Parc Kearly » , cette extension permettra de sortir de terre une quinzaine de locatifs à destination des familles d’ici 2026.

Fait rare, la municipalité s’est associée à la coopérative d’habitation « Equitim » pour proposer des loyers accessibles. Pour rappel, les nouveaux arrivants à Châteaux-d’Oex peinent de plus en plus se loger. Et pour cause : la commune possède moins d’1% de logements vacants, un des taux les plus faible du canton.

Une situation inquiétante pour la municipalité qui redoute une détérioration de l’esprit de village. Éric Grandjean, syndic de Château-d’Oex.

Pour améliorer la situation, les communes du Pays-d’Enhaut invitent les propriétaires à transformer toute habitation touristique ou inoccupée en résidence de location à l’année.

Au-delà de la région, la crise du logement touche toute la Suisse. Pour Château-d’Oex, il est du ressort de la Confédération et des cantons de s’activer politiquement pour résoudre ces pénuries.

/Antoni Da Campo