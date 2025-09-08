RC - Dernières infos

Face à la hausse des incivilités liées au tri des déchets, Collombey-Muraz prend des mesures.

Usage de sacs non taxés, non respects des horaires, lits et autres meubles abandonnés aux éco-points : les incivilités liées à la gestion des déchets et au « littering » sont en hausse à Collombey-Muraz. La Municipalité annonce plusieurs mesures.

En effet, plusieurs infractions au règlement communal et des cas de « Literring » ont été constatés ces derniers mois. Les manquements sont multiples, selon le Municipal en charge de la gestion des déchets Noé Ruiz : « Dépôts en dehors des horaires, non-respect du tri, usage de sacs non taxés, l’abandon de meubles, qui doivent être placés en déchetterie ». Mais il tempère « ces pratiques ne sont le fait, heureusement, que d’une minorité de personnes ».

Cet automne, la surveillance des sites sera poursuivie, et, le cas échéant, des sanctions pourront être prononcées avec des amendes pouvant aller jusqu’à 10’000 francs. Des améliorations au niveau de l’information seront également apportées. Noé Ruiz.

Pour tenter de contrer le phénomène, la commune a pris les premières mesures et va poursuivre son effort.

Guillaume Abbey