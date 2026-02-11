RC - Dernières infos

Fabrice Thétaz est le nouveau président de l’Union des villes valaisannes

Fabrice Thétaz a été élu à la tête de l’Union des villes valaisannes.

Le président de Monthey succède au président de Sion, Philippe Varone, qui a occupé cette fonction durant 4 ans. Le but de l’Union est de promouvoir les intérêts communs et particuliers, de sauvegarder les compétences des 9 villes du canton, ainsi que de favoriser la coordination des études et la collaboration entre ses membres.