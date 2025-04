RC - Dernières infos

Expo à Saint-Maurice: tout le château est occupé par … Astérix, du 5 avril au 16 novembre 2025

Après Petzi, les Schtroumpfs, Titeuf, l’irréductible Astérix aura sa place au Château de Saint-Maurice. Du 5 avril au 16 novembre 2025, les visiteurs admireront l’universalité du célèbre Gaulois.

Le célèbre villageois, teigneux, parfois irascible, mais si attachant, né des mains et des esprits de René Goscinny et d’Albert Uderzo il y a 65 ans, sera pour la première fois à l’affiche d’une exposition d’ampleur en Suisse. « Sur 350 mètres carrés, seront mis en scène plus de 500 objets, comme des planches, des jeux, des vidéos, des dessins, des figurines, et bien plus », liste Philippe Duvanel, directeur du Château.

Au passage, cette exposition marque deux jubilés : les 65 ans de la série et les 55 ans de l’album Astérix chez les Helvètes, avec une salle dédiée à cette aventure. Vendus à plus de 400 millions d’exemplaires dans le monde, les albums d’Astérix et Obélix sont « universels », d’après le directeur du Château de Saint-Maurice et commissaire de l’exposition Philippe Duvanel.

L’exposition en Vidéo, sous l’objectif d’Olivier Badoux:

Olivier « Olix » Badoux et Guillaume « Guiguix » Abbey