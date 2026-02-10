RC - Dernières infos

Excursions hivernales en nature : les bonnes pratiques pour préserver la tranquilité de la faune sauvage

Si la saison d’hiver rime avec joie des sports de neige, les animaux sauvages, eux, font souvent grises mine.

En peau de phoque, freeride ou encore raquette, la présence humaine en nature peut causer la fuite, les obligeant à abandonner leurs petits ou à s’exposer à des prédateurs, causant la mort de nombreuses espèces. Le lagopède, le chamois et le bouquetin sont particulièrement touchés par le dérangement de leur habitat. Sylvie Anex, cheffe de projet éducation à l’environnement du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.

Pour améliorer la cohabitation humain-animal et limiter les impacts négatifs, le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut rappelle les bonnes pratiques. Il invite les amateurs d’excursions hivernales à :

respecter les zones de tranquillité officielles définies sur les cartes « Swisstopo » de la Confédération (voir ci-dessous) suivre les sentiers et itinéraires recommandés, particulièrement en forêt éviter les lisières et surfaces non enneigées tenir les chiens en laisse et maintenir une bonne distance, surtout en forêt limiter les sorties à l’aube ou au crépuscule, moments particulièrement appréciés par la faune sauvage

Pour faire passer le message avec pédagogie, le Parc va à la rencontre des randonneurs. On retrouve Sylvie Anex.

Dans cet effort de sensibilisation au respect des animaux, le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut organise chaque année des excursions hivernale en compagnie d’un garde-faune et informe les jeunes au sein des écoles vaudoises. Le non-respect de ces zones de protection peut entrainer une amende d’ordre de 150 francs.

Pour rappel, le canton de Vaud définit depuis 2022 24 zones de tranquillité dans les Préalpes, dont 17 contraignantes. En Valais, près de 147 périmètres, pour la plupart non contraignants, ont été établis en 2015 déjà.

Carte nationale Swisstopo recensant les zones de tranquilité :

L’application mobile est disponible au téléchargement : Swisstopo

Antoni Da Campo