RC - Dernières infos

Excédé par le mauvais goût qui imprègne son eau du robinet, Ollon sort les grands moyens

Ollon muscle son arsenal pour éradiquer pour de bon le mauvais goût qui imprègne son eau du robinet chaque été depuis trois ans.

Le conseil communal a approuvé vendredi l’acquisition d’une centrale de désinfection au dioxyde de chlore, plus efficace que l’eau de Javel actuelle pour neutraliser les nuisances olfactives qui imprègnent sa source du Poutet, située sous le Chamossaire. Cette infrastructure à plus d’un million de francs sera opérationnelle en juin 2027 et représente une première étape dans l’amélioration de son réseau hydrique complexe composé de 180’000 km de tuyaux.

Le Lac de Bretaye, qui souffre depuis 2019 d’un manque d’oxygène favorisant les cyanobactéries odorantes dans l’eau, devrait être assaini ces prochains mois. Gilbert Freymont, municipal en charge des eaux, assure que la situation sera grandement améliorée. Deux exploitations, l’une à Marly et l’autre à Saint-Imier, utilisent déjà une infrastructure similaire avec succès.

L’édile l’assure : ce système présente de nombreux avantages et son efficacité a été validé par des habitants exigeants durant des tests olfactifs et gustatifs à l’aveugle en laboratoire. Gilbert Freymont.

Une seconde source d’eau située au Plan-sur-Bex (la Rippaz) pourrait alimenter la commune d’Ollon en cas de nécessité. Cette solution de secours empêcherait néanmoins la production électrique de 2,5 GWh/an, soit la consommation de 500 ménages, issue du turbinage annuel des 2 millions de m3 d’eau du Poutet.

Ouvrage de captage d’eau en chambre verticale des sources de la Rippaz. Crédit : Commune d’Ollon.

Antoni Da Campo