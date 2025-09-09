RC - Dernières infos

Evionnaz: une nouvelle saison éclectique pour le Théâtre du Dé

La nouvelle saison du Théâtre du Dé, à Evionnaz, se veut éclectique et variée. Au programme : du théâtre, bien sûr, mais aussi de la chanson et de l’humour.

Elle s’est ouverte fin août dernier avec le spectacle de la compagnie du même nom, et continuera avec de la chanson : Yvette Théraulaz, chantera Brel et Barbara, ou encore de l’humour, avec notamment la nouvelle création de Brigitte Rosset. Et les amateurs de théâtre pur et dur ne seront pas oubliés, puisque de nombreuses pièces figurent également au programme de cette petite salle de 75 places. Cette diversité, c’est une volonté du responsable de la programmation, qui est aussi président de la fondation du Théâtre du Dé, Jean-Bernard Mottet.

Pour certains artistes, la petite taille du Théâtre est un avantage, surtout s’ils connaissent déjà la salle, à l’image de Pascal Rinaldi. Jean-Bernard Mottet

Les amateurs de théâtre pur et dur ne seront pas oubliés dans la programmation, puisque de nombreuses pièces sont aussi à découvrir. On retrouve le responsable de la programmation et président de la fondation du théâtre du Dé, Jean-Bernard Mottet. Il a tenté de sélectionner pour nous quelques pépites à découvrir cette année.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet du Théâtre.

A noter encore deux collaborations, l’une avec la compagnie Hussard de minuit, de Sion et l’autre avec le théâtre veveysan « le Pantographe ».