Eurovision à Bâle : les élèves de Bex enflammeront la scène du concours international

Deux classes de l’école de Bex et leurs enseignantes vont donner de leur voix ce jeudi en marge du concours de l’Eurovision à Bâle.

Les élèves ont été sélectionnés début mars, parmi toutes les classes du pays, pour composer et interpréter une chanson de leur cru. Devant un public de 6000 personnes, les 36 écoliers de 10 à 14 ans chanteront le titre « Ensemble », une œuvre inédite qui aborde les notions de racisme, de tolérance et d’amitié, co-écrite avec les artistes romands Cyrielle Formaz et Gaspard Sommer.

Pour l’enseignante Zimrije Selmani, ce travail de composition était un excellent moyen d’ancrer des valeurs de solidarité et de respect au sein de la classe.

Cette chanson engagée a nécessité un travail assidu et une participation active de tous les élèves. Un engouement collectif qui fait la fierté de leur enseignante Camille Bogaert.

A trois jours de la performance filmée sur scène, les dernières répétitions vont bon train. Entre sourires et rigolades, Ivo et Léo, deux élèves participants, sont encore loin du trac du jour-j.

En intégrant 15 classes scolaires de toute la Suisse pour la première fois dans la programmation de l’Eurovision, les organisateurs souhaitent encourager les élèves à s’exprimer artistiquement et à découvrir l’univers de la musique.

Découvrez les coulisses du concert en vidéo :

Antoni Da Campo